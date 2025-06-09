Госатомнадзор готовит новый перечень населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения

Госатомнадзором была сформирована рабочая группа из представителей Белгидромета, Гомельского облисполкома, Гомельского горисполкома, Института радиобиологии НАН и иных заинтересованных с целью дополнительного обследования Гомеля. Разработана поэтапная программа обследования, включающая определение уровней радиоактивного загрязнения отдельных участков населенного пункта, включенных в 2000—2016 годах в городскую черту. Состоялся экспедиционный выезд представителей Госатомнадзора и Белгидромета в Гомель, где на месте с участием членов рабочей группы проведен отбор проб почвы в 14 точках города. В соответствии с принятыми методиками пробы отбирались в местах массового пребывания людей — в непосредственной близости от детских садов, школ, больниц, других общественных мест.