Госатомнадзор готовит новый перечень населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департаментом по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзором) проводится плановая работа по актуализации перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, сообщили БЕЛТА в департаменте.
Согласно законодательству, перечень пересматривается один раз в пять лет и корректируется в зависимости от изменения радиационной обстановки, в том числе с учетом данных уточняющего радиологического обследования территории населенных пунктов. Действующий перечень утвержден в 2021 году.
Работы по уточнению радиационной обстановки включают экспедиционные выезды с отбором проб почвы и последующим определением содержания радионуклидов цезия-137, стронция-90 и изотопов плутония. Уполномоченной организацией на проведение таких работ является Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды (Белгидромет).
Госатомнадзором была сформирована рабочая группа из представителей Белгидромета, Гомельского облисполкома, Гомельского горисполкома, Института радиобиологии НАН и иных заинтересованных с целью дополнительного обследования Гомеля. Разработана поэтапная программа обследования, включающая определение уровней радиоактивного загрязнения отдельных участков населенного пункта, включенных в 2000—2016 годах в городскую черту. Состоялся экспедиционный выезд представителей Госатомнадзора и Белгидромета в Гомель, где на месте с участием членов рабочей группы проведен отбор проб почвы в 14 точках города. В соответствии с принятыми методиками пробы отбирались в местах массового пребывания людей — в непосредственной близости от детских садов, школ, больниц, других общественных мест.
Проведение измерений и интерпретация полученных результатов будут выполнены аккредитованными лабораториями Белгидромета и Института радиобиологии НАН Беларуси. Обоснованное решение об отнесении территории Гомеля к зоне проживания с периодическим радиационным контролем будет принято с учетом анализа банка данных Белгидромета, содержащего информацию о более чем 750 пробах по всем зонирующим радионуклидам.
Госатомнадзор и далее будет информировать о проводимых работах по уточнению радиационной обстановки с целью мониторинга и оценки динамики радиоактивного загрязнения, а также для принятия мер по защите населения. -0-