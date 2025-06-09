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Более 73 тыс. человек зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»

Заявочная кампания завершится 14 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Заявки на конкурс «Это у нас семейное» к настоящему моменту подали уже 73 тысячи человек, заявочная кампания подойдет к концу 14 сентября. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«По итогам первого сезона конкурса президент России Владимир Путин поручил сделать проект ежегодным и две недели назад дал старт второго сезона… К настоящему времени 73 тысячи человек подали заявки», — сказал Кириенко на заседании наблюдательного совета «Это у нас семейное», его цитирует пресс-служба конкурса.

Там также отметили, что члены наблюдательного совета приняли решение о завершении заявочной компании 14 сентября, а также обсудили первые задания дистанционного этапа конкурса.

Ранее сообщалось, что президент РФ одобрил старт второго сезона проекта «Это у нас семейное». Команда, одержавшая победу, получит 5 млн рублей для повышения качества условий проживания.