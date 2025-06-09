Более 73 тыс. человек зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»

«По итогам первого сезона конкурса президент России Владимир Путин поручил сделать проект ежегодным и две недели назад дал старт второго сезона… К настоящему времени 73 тысячи человек подали заявки», — сказал Кириенко на заседании наблюдательного совета «Это у нас семейное», его цитирует пресс-служба конкурса.