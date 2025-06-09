Дуров заявил, что не понимает сути выдвинутых против него во Франции обвинений

Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что все еще не может понять, в чем конкретно его обвиняют французские правоохранители.
Бизнесмен объяснил, что изначально к нему появились вопросы якобы из-за игнорирования официальных запросов насчет преступлений, которые были совершены с помощью его платформы. Он подчеркнул, что даже в этом контексте трактовка «соучастия» в правонарушениях слишком необоснованна. Предприниматель назвал нелепыми обвинения французских властей в том, что среди пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью, а он этому не помешал.
— Это все равно что арестовать (президента США — прим. «ВМ») Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 миллионов американцев совершил преступление, — сказал Дуров.
Основатель Telegram 18 мая заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов. Министерство иностранных дел Франции в ответ на это заявило, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста. Позже Дуров сообщил о готовности лично прибыть в Румынию и дать соответствующие показания.