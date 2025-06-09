Дуров заявил, что не понимает сути выдвинутых против него во Франции обвинений

Бизнесмен объяснил, что изначально к нему появились вопросы якобы из-за игнорирования официальных запросов насчет преступлений, которые были совершены с помощью его платформы. Он подчеркнул, что даже в этом контексте трактовка «соучастия» в правонарушениях слишком необоснованна. Предприниматель назвал нелепыми обвинения французских властей в том, что среди пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью, а он этому не помешал.