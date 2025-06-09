«Автобус с гробом постоит у стен театра»: коллеги Наталии Потаповой рассказали, как пройдет «прощание» с бывшей артисткой Ермоловского театра

«Наташа училась у Владимира Андреева, после того, как закончила его курс в ГИТИСе, с 1976 года служила в Театре Ермововой, переиграла немыслимое количество ролей. У меня лично с ней был спектакль “Мария Стюарт”, гремевший на всю тогдашнюю Москву, Таривердиев специально музыку для этой постановки написал. Я точно помню, что она его в театр привела и эта работа стала одной из последних в творчестве Микаэла Леоновича», — признается Бурханова-Калинина.