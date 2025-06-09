«Автобус с гробом постоит у стен театра»: коллеги Наталии Потаповой рассказали, как пройдет «прощание» с бывшей артисткой Ермоловского театра

Руководство Ермоловского театра отказало коллегам заслуженной артистки России Наталии Потаповой в проведении церемонии прощания с ней. Сообщив на страницах в социальных сетях «с глубоким прискорбием», что 7 июня Наталия Ивановна скоропостижно скончалась, театр умолчал, что даже Малый зал под панихиду по бывшей артистке предоставлен не был.
«Помещения театра на ближайшие дни отданы под аренду. Нам так сказали. Поэтому в назначенный день автобус с гробом постоит у театра — рассказала “МК” Елена Бурханова-Калинина, коллега Потаповой.
«Наташа училась у Владимира Андреева, после того, как закончила его курс в ГИТИСе, с 1976 года служила в Театре Ермововой, переиграла немыслимое количество ролей. У меня лично с ней был спектакль “Мария Стюарт”, гремевший на всю тогдашнюю Москву, Таривердиев специально музыку для этой постановки написал. Я точно помню, что она его в театр привела и эта работа стала одной из последних в творчестве Микаэла Леоновича», — признается Бурханова-Калинина.
По ее словам, Наталия Ивановна Потапова была бесстрашным и добрым человеком, настоящим лидером первичной профсоюзной организации.
«Когда худрук Олег Меньшиков нас (группу актеров) выбросил летом 2021 года, Наташа стала на защиту коллег. Ее голос звучал громче всех на организованной тогда экстренной пресс-конференции. Потом она ходила на все суды по нашим увольнениям, подала иск к администрации театра», — признается наша собеседница.
Также Бурханова-Калинина напомнила о трагической судьбе Потаповой: детей у покойной не было. Муж — актер Вячеслав Молоков — умер 15 лет назад. Наталия Ивановна последние годы, в том числе после перенесенного инсульта, жила одна.
Коллеги совершенно озадачены происходящим. В актерском «рабочем чате» ермоловцы — нынешние и прежние — пишут:
— Хорошо, аренда. Но есть Малая Сцена. Есть, в конце концов, фойе театра!
— Наташа всю жизнь отдала профессии и нельзя похоронить нормально, с прощанием в родных стенах?
— Наташа — личность, глыба, Человечище, обаятельная женщина с ослепительной улыбкой и талантливая актриса с ярчайшей индивидуальностью..! Она — неотъемлемая часть нашего прекрасного «Ермоловского периода»!
— Может, это высокопарно. Но мне кажется, что если не дадут проститься с Наташей и ей по смерти не позволят проститься с театром, то это позорище.
Напомним, что по официальной информации прощание с Наталией Потаповой состоится в среду, 11 июня, в 10:00 в морге Госпиталя № 3 по адресу Стартовая улица, д. 4 стр. 5.
Наталия Ивановна будет похоронена на Покровском кладбище.