Минск и Казань подписали программу сотрудничества на 2025−2027 годы

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни Минска проходят в Казани 9−10 июня. Участие в мероприятиях принимает председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского исполнительного комитета.
Первый день визита был насыщен официальными встречами и деловыми переговорами, результатом которых стало подписание ряда соглашений, направленных на углубление межрегионального взаимодействия.
Традиционно программа началась с церемонии возложения цветов к монументу Славы в парке Победы — знака уважения к подвигу народов в годы Великой Отечественной войны. Затем состоялся бизнес-форум «Минск и Казань: побратимство — новый драйвер развития», в ходе которого обсуждались перспективы взаимодействия по ключевым направлениям.
По итогам пленарного заседания подписаны ключевые документы, направленные на укрепление партнерства между столицами: программа развития межмуниципального сотрудничества между Минском и Казанью на 2025−2027 годы, а также соглашение о торгово-экономическом взаимодействии между администрацией Партизанского района Минска и администрациями Кировского и Московского районов Казани.
Кроме того, оформлен ряд соглашений о взаимодействии в сферах спорта, туризма, культуры, образования и других направлениях.
В ходе визита состоялась официальная встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению побратимских связей и реализации совместных инициатив.
Мероприятия, проходящие в рамках Дней Минска в Казани, продолжатся 10 июня и, как подчеркнули в пресс-службе Мингорисполкома, станут новым импульсом в развитии эффективного двустороннего сотрудничества. -0-