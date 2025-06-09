Минск и Казань подписали программу сотрудничества на 2025−2027 годы

По итогам пленарного заседания подписаны ключевые документы, направленные на укрепление партнерства между столицами: программа развития межмуниципального сотрудничества между Минском и Казанью на 2025−2027 годы, а также соглашение о торгово-экономическом взаимодействии между администрацией Партизанского района Минска и администрациями Кировского и Московского районов Казани.