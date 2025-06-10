В Ростовской области сельским врачам и медсестрам выделят землю

Эти специалисты получают господдержку, но сталкиваются с тем, что в селах нет достойного жилья. А за те средства, которые выделяются, непросто купить землю и построить на ней дом. Даже применяя все программы поддержки.
Теперь врачи и медсестры из государственных медорганизаций в селах и небольших городах, за исключением райцентров, смогут получить землю и построить свой дом. Главное — чтобы больница являлась основным местом работы и у специалиста не было в собственности других участков. Землю выдадут в пользование на шесть лет бесплатно. Потом можно получить участки в собственность. Тоже бесплатно.
Сейчас медучреждения в селах Ростовской области укомплектованы специалистами всего на 59 процентов. Чтобы довести их численность хотя бы до 80 процентов, нужно привлечь 577 медиков. Законодатели надеются, что новая мера поможет решить кадровый дефицит. Когда правительство области определит порядок исполнения нового закона, станет известна и площадь участков.
Напомним, сельские медработники могут получить выплаты в размере 1,5 миллиона рублей (для врачей) и 750 тысяч рублей (для фельдшеров). Благодаря субсидиям можно возместить до 90 процентов стоимости жилья или компенсировать до девяти процентов годовых по жилищному кредиту, им доступна льготная сельская ипотека под три процента годовых. А еще будет ипотека под один процент для выпускников — отличников медицинских вузов и колледжей.