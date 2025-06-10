В Ростовской области сельским врачам и медсестрам выделят землю

Напомним, сельские медработники могут получить выплаты в размере 1,5 миллиона рублей (для врачей) и 750 тысяч рублей (для фельдшеров). Благодаря субсидиям можно возместить до 90 процентов стоимости жилья или компенсировать до девяти процентов годовых по жилищному кредиту, им доступна льготная сельская ипотека под три процента годовых. А еще будет ипотека под один процент для выпускников — отличников медицинских вузов и колледжей.