В Ростове-на-Дону ожидается резкое похолодание до +14 градусов

Ростов-на-Дону пережил пик летней жары, но теперь горожан ждет резкое похолодание. По данным синоптиков, уже к выходным температура опустится до +14 градусов — настоящий контраст после аномально жаркого начала недели. Об этом сообщили специалисты Гисметео.
Во вторник и среду, 10−11 июня, ростовчан еще ждет по-настоящему летняя погода. Днем столбики термометров покажут +31…+36 градусов, ночью — не ниже +18…+22 градусов. Облака будут чередоваться с прояснениями, а ветер останется слабым — всего 4 метров в секунду.
Но уже в четверг ситуация начнет меняться. Так, 12−13 июня западный ветер усилится до 13 м/с, принеся долгожданную прохладу. Температура днем составит +17…+29 градусов — ощутимая разница по сравнению с началом недели.
Самый резкий перепад ожидается в субботу, 14 июня. Утро начнется с непривычных для июня +14 градусов, и хотя днем воздух прогреется до +24 градусов, ветер скоростью 11 метров в секунду не даст забыть о приближающемся похолодании. Дождей, правда, синоптики не прогнозируют.
Так что ростовчанам стоит поторопиться насладиться летним теплом — впереди явное похолодание. И если в начале недели все мечтали о прохладе, то к выходным, возможно, придется вспомнить о легких куртках.
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