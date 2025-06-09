В Ростове-на-Дону ожидается резкое похолодание до +14 градусов

Ростов-на-Дону пережил пик летней жары, но теперь горожан ждет резкое похолодание. По данным синоптиков, уже к выходным температура опустится до +14 градусов — настоящий контраст после аномально жаркого начала недели. Об этом сообщили специалисты Гисметео.