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HBO утвердила семь новых актеров на роли в сериале о Гарри Поттере

Кэтрин Паркинсон исполнит роль Молли Уизли.

Источник: Аргументы и факты

Американская компания HBO назвала имена еще семи актеров, которые будут сниматься в сериале о Гарри Поттере, сообщил журнал Variety.

Так, роль Молли Уизли исполнит 47-летняя Кэтрин Паркинсон, Драко Малфоя сыграет Локс Пратт, известный по сериалу «Повелитель мух», а Люциуса Малфоя сыграет Джонни Флинн.

Кроме того, стало известно, что роль Симуса Финнигана исполнит Лео Эрли, Парвати Патил — Алессия Леони, Лаванды Браун — Сиенна Муса, а Корнелиуса Фаджа сыграет Берти Карвел.

В конце мая были объявлены актеры, которые сыграют главные роли в сериале о Гарри Поттере.

Роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин, Гермионы Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут.