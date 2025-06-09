HBO утвердила семь новых актеров на роли в сериале о Гарри Поттере

Американская компания HBO назвала имена еще семи актеров, которые будут сниматься в сериале о Гарри Поттере, сообщил журнал Variety.
Так, роль Молли Уизли исполнит 47-летняя Кэтрин Паркинсон, Драко Малфоя сыграет Локс Пратт, известный по сериалу «Повелитель мух», а Люциуса Малфоя сыграет Джонни Флинн.
Кроме того, стало известно, что роль Симуса Финнигана исполнит Лео Эрли, Парвати Патил — Алессия Леони, Лаванды Браун — Сиенна Муса, а Корнелиуса Фаджа сыграет Берти Карвел.
В конце мая были объявлены актеры, которые сыграют главные роли в сериале о Гарри Поттере.
Роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин, Гермионы Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут.