В зоне СВО ликвидировали женщину из ВСУ Троян, сбежавшую из-под Курска

«Женщины в ВСУ такая же цель, как и любые другие военнослужащие либо наемники с оружием в руках, участвующие в боевых действиях. Согласно международному военному праву, они являются комбатантами и законной целью. А их пол, возраст наших штурмовиков интересовать совершенно не должен», подчеркнул он.