На покровском направлении ликвидирована оператор дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Екатерина Троян, которая в 2024 году была замечена в числе боевиков, вторгшихся в Курскую область. Об этом стало известно aif.ru.
Боевичку с позывным «Мяу» было легко опознать по ярко-синему цвету волос. Она была очень известна в ВСУ. Ее фотографию представил на тематической выставке в британском парламенте посол Украины в Англии Валерий Залужный.
Как сказал aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин, женщины из ВСУ являются законной целью для военных.
«Женщины в ВСУ такая же цель, как и любые другие военнослужащие либо наемники с оружием в руках, участвующие в боевых действиях. Согласно международному военному праву, они являются комбатантами и законной целью. А их пол, возраст наших штурмовиков интересовать совершенно не должен», подчеркнул он.
Ранее стало известно, что на покровском направлении российские солдаты ликвидировали 25-летнюю украинку Татьяну Любич из числа снайперов ВСУ.
Комментируя рост числа женщин в ВСУ, военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко отметил, что украинки идут в ВСУ из-за мотивации или жизненных обстоятельств. Он подчеркнул, что на Украине «на протяжении очень длительного времени проводились в школах серьезные мероприятия по промыванию мозгов».