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Единовременное пособие выплатят пострадавшим от терактов в Брянской и Курской областях

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 9 июня, распорядился выплатить единовременное пособие пострадавшим в результате терактов на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях и членам семей погибших.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 9 июня, распорядился выплатить единовременное пособие пострадавшим в результате терактов на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях и членам семей погибших.

— Мишустин распорядился выплатить единовременное пособие пострадавшим, — передает РИА Новости.

4 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что все три теракта, которые произошли в Брянской и Курской областях, спланировали украинские спецслужбы. Он отметил, что на местах всех трех трагедий использовали один и тот же способ установки взрывных устройств, пластичное взрывчатое вещество иностранного производства и блоки управления ЛОРА, которые произвели на Украине.

По словам Бастрыкина, общий размер ущерба, который причинили в ходе терактов в Брянской и Курской областях, составил более одного миллиарда рублей.

2 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что семьи погибших в результате крушения поезда в регионе получат компенсации в размере 1,5 миллиона рублей.