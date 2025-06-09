Единовременное пособие выплатят пострадавшим от терактов в Брянской и Курской областях

4 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что все три теракта, которые произошли в Брянской и Курской областях, спланировали украинские спецслужбы. Он отметил, что на местах всех трех трагедий использовали один и тот же способ установки взрывных устройств, пластичное взрывчатое вещество иностранного производства и блоки управления ЛОРА, которые произвели на Украине.