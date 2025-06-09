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Дуров не понимает, в чем конкретно его обвиняют во Франции

Предприниматель заявил, что считает нелепыми обвинения французских властей.

Источник: Аргументы и факты

Предприниматель и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не понимает, в чем его обвиняют во Франции.

«Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так», — сказал Дуров, отметив, что трактовка французских властей крайне натянута.

Российский предприниматель добавил, что считает нелепыми обвинения в том, что «среди миллиарда пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью», а он этому, как считают во Франции, якобы не помешал.

«Это — все равно что арестовать Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 миллионов американцев совершил преступление… Это абсурд», — заключил Дуров.

Напомним, Дурова задержали во Франции в августе прошлого года. Ему предъявили обвинения по шести статьям, включая отказ передать информацию по официальным запросам. Позже россиянина выпустили под залог в размере пяти миллионов евро.