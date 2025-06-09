Дуров озвучил количество приседаний и отжиманий, сделанных в тюрьме Франции

Павел Дуров рассказал, как поддерживал в неволе физическую форму.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что во французской тюрьме делал по 200 приседаний и отжиманий за раз во время заключения. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Кажется, мне сделали исключение по питанию. Все было нормально. Я не ем мясо, не ем фастфуд, рыбы было достаточно. Я мог делать 200 отжиманий, 200 приседаний утром, потом повторял подходы. Доступа в спортзал у меня не было, приходилось соблюдать свой распорядок», — беседа с Дуровым выложена на официальном сайте Карлсона.
В августе прошлого года российского бизнесмена задержали французские силовики по обвинениям, связанным с недостаточным контролем за деятельностью пользователей Telegram, включая контрабанду, мошенничество и отмывание денег, а также — за отказ предоставлять данные по запросу властей. Позднее его отпустили под залог в пять миллионов долларов. Сам Дуров связывал это с отказом блокировать политические каналы по просьбе правительства Франции, передает телеканал 360. Он заявил, что не зависит от госструктур и не собирается становиться чьим-либо агентом, пишет RT.