«Это означает милитаризацию космоса». Политолог об идее США создать «Золотой купол»

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идея США о создании системы ПРО «Золотой купол» приведет к милитаризации космоса. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил польский политолог и публицист Томаш Грыгуч.
«Золотой купол» — это масштабный проект администрации президента США Дональда Трампа по созданию новой системы противоракетной обороны. По мнению политолога, создание подобной системы приведет к серьезному нарушению стратегического равновесия в мире.
«Американцы благодаря “Золотому куполу” будут уничтожать китайские и российские ракеты на всех этапах их взлета. Это означает милитаризацию космоса, потому что из космоса это можно будет сделать быстрее всего. Конечно, ракеты в Польше, Румынии, Дании, Германии также будут в этом помогать, но проще всего это сделать из космоса. Милитаризация космоса, к которой стремятся американцы, попытка доминирования, разрушения этого стратегического равновесия глубоко беспокоят Китай и Россию», — сказал Томаш Грыгуч.
«Это дискредитация западной демократии». Польский политолог о выборах в странах Европы.
По его мнению, американцы могут попытаться сделать то же самое, что и в годы холодной войны. С помощью навязывания гонки вооружений и фальшивых «звездных войн» Рональда Рейгана США привели советскую экономику к перегреву.
«Китай и Россия выразили глубокую озабоченность и протест. Если американцы не прекратят эти действия, это будет означать угрозу полномасштабной войны, мировой войны с использованием космического пространства», — уверен Томаш Грыгуч.
Политолог обратил внимание, что в современных боевых действиях все более активно начинают задействовать искусственный интеллект. «Акция бандеровских террористов 1 июня, которая называлась “Паутина”, была проведена именно с использованием дронов. А в будущем такие дроны не будут нуждаться в операторах, они будут иметь уже загруженные программы, сами будут принимать решения, определять, где находятся цели. Искусственный интеллект — это обширная область и ключ к власти в 21 веке», — добавил он. -0-