«Это означает милитаризацию космоса». Политолог об идее США создать «Золотой купол»

«Американцы благодаря “Золотому куполу” будут уничтожать китайские и российские ракеты на всех этапах их взлета. Это означает милитаризацию космоса, потому что из космоса это можно будет сделать быстрее всего. Конечно, ракеты в Польше, Румынии, Дании, Германии также будут в этом помогать, но проще всего это сделать из космоса. Милитаризация космоса, к которой стремятся американцы, попытка доминирования, разрушения этого стратегического равновесия глубоко беспокоят Китай и Россию», — сказал Томаш Грыгуч.