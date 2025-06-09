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Археологи начали раскопки на площадке большого городища древнего Менска

Главная цель — поиск новых погребальных объектов и следов древнего храма. В раскопках принимают участие студенты-волонтеры БГПУ им. М. Танка.

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под руководством ученых Института истории Национальной академии наук Беларуси начаты раскопки на площадке большого городища древнего Менска. Об этом сообщили БЕЛТА в институте.

Главная цель — поиск новых погребальных объектов и следов древнего храма. В раскопках принимают участие студенты-волонтеры БГПУ им. М. Танка.

«Пока найдены материалы XVII-XIX веков, в том числе рукоятка в виде дракона, монеты, наперсток, рыболовное грузило. Находки относятся ко времени существования усадьбы, последним владельцем которой был Рудольф Пищало», — отметили в институте. -0-