Археологи начали раскопки на площадке большого городища древнего Менска

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под руководством ученых Института истории Национальной академии наук Беларуси начаты раскопки на площадке большого городища древнего Менска. Об этом сообщили БЕЛТА в институте.
Главная цель — поиск новых погребальных объектов и следов древнего храма. В раскопках принимают участие студенты-волонтеры БГПУ им. М. Танка.
«Пока найдены материалы XVII-XIX веков, в том числе рукоятка в виде дракона, монеты, наперсток, рыболовное грузило. Находки относятся ко времени существования усадьбы, последним владельцем которой был Рудольф Пищало», — отметили в институте. -0-