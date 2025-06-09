Ведуший Дмитрий Саймс приехал в театр: видео

Эксперт по международным отношениям, ведущий передачи «Большая игра» Дмитрий Саймс приехал на торжественный вечер, посвящённый чествованию представителей так называемой «мягкой силы» (дипломатов, политиков, журналистов и т.п.). Вручение премии и спектакль «Пока Горит сердце» проходят в театре «Маска». Дмитрий появился буквально за минуту до начала, и потому не смог даже дать автографы узнавшим его фанатам. Присутствующие отметили, что ведущий как будто был чем-то озабочен и вообще не улыбался. Смотрите появление Саймса на светском мероприятии.