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Ведуший Дмитрий Саймс приехал в театр: видео

Эксперт по международным отношениям, ведущий передачи «Большая игра» Дмитрий Саймс приехал на торжественный вечер, посвящённый чествованию представителей так называемой «мягкой силы» (дипломатов, политиков, журналистов и т.п.). Вручение премии и спектакль «Пока Горит сердце» проходят в театре «Маска». Дмитрий появился буквально за минуту до начала, и потому не смог даже дать автографы узнавшим его фанатам. Присутствующие отметили, что ведущий как будто был чем-то озабочен и вообще не улыбался. Смотрите появление Саймса на светском мероприятии.

Эксперт по международным отношениям, ведущий передачи «Большая игра» Дмитрий Саймс приехал на торжественный вечер, посвящённый чествованию представителей так называемой «мягкой силы» (дипломатов, политиков, журналистов и т.п.). Вручение премии и спектакль «Пока Горит сердце» проходят в театре «Маска». Дмитрий появился буквально за минуту до начала, и потому не смог даже дать автографы узнавшим его фанатам. Присутствующие отметили, что ведущий как будто был чем-то озабочен и вообще не улыбался. Смотрите появление Саймса на светском мероприятии.