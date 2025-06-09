Пропавшую эскортницу нашли без головы в зарослях ежевики в Италии

Мужчина рассказал, что начал общаться с Паун в приложении для знакомств. В ночь на 16 мая он занялся с ней сексом и признался, что у него есть семья. Тогда, по словам охранника, Паун начала его шантажировать и угрожала рассказать о произошедшем его супруге, если он не заплатит ей 10 тысяч евро (903,7 тысячи рублей — прим. «ВМ»).