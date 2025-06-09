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В РФ введут нормы по объему домашнего задания для школьников

Целью является исключение чрезмерной нагрузки на учащихся.

Источник: АиФ Воронеж

В школах России с сентября 2025 года начнут действовать единые нормативы по объему домашнего задания. Об этом в ходе расширенного совместного заседания комитетов Госдумы сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает пресс-служба правительства.

Ограничения были введены в рамках федеральных образовательных программ, утвержденных новым законодательством. Документом также закрепляется календарно-урочное планирование и число контрольных и проверочных работ.

«Приказ был согласован с Роспотребнадзором, в нем учитываются все требования для исключения чрезмерной нагрузки на учащихся. Крайне важно, чтобы в регионах им руководствовались при организации учебного процесса», — подчеркнул министр.

Ранее учитель Александр Снегуров призвал не нагружать школьников дополнительными занятиями. Педагог предложил упростить школьные программы до шести уроков в день.