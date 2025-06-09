«Я совершенно другой человек»: Николай Цискаридзе взял псевдоним и будет под ним выступать

«Я привык мыслить так, что Николай Цискаридзе — это лишь медийное лицо, подтянутый человек, который уверенно шагает по жизни. В балете он всегда в трико и всегда главный герой. А я, по своей сути, совершенно другой человек. На драматической сцене я начинаю всё с нуля», — объяснил артист.