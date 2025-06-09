На Дону в реестре должников оказались пять тысяч жителей

Цифры впечатляют: в производстве у приставов находится 2,3 миллиона исполнительных дел, при чем значительная часть касается именно алиментных выплат. Только за первые четыре месяца 2025 года возбуждено 349 уголовных дел за злостное уклонение от выплат.