На Дону в реестре должников оказались пять тысяч жителей

Ростовская область взяла курс на жесткую борьбу с неплательщиками алиментов. Как сообщил главный судебный пристав региона Евгений Казанов, в специальном реестре должников уже числятся около 5 тысяч жителей области.
По словам Евгения Казакова, публикация информации о злостных неплательщиках — действенный метод воздействия. Это реально мотивирует должников исполнять свои родительские обязанности.
Цифры впечатляют: в производстве у приставов находится 2,3 миллиона исполнительных дел, при чем значительная часть касается именно алиментных выплат. Только за первые четыре месяца 2025 года возбуждено 349 уголовных дел за злостное уклонение от выплат.
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