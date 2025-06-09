Мишустин распорядился выплатить пособие пострадавшим при терактах на ж/д

«В целях осуществления компенсационных выплат физическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористических актов, совершенных 31 мая и 1 июня 2025 года на железнодорожном транспорте в Брянской и Курской областях, выплатить единовременное пособие: членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате указанных террористических актов, в размере 1567,5 тысяч рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи; гражданам, получившим в результате указанных террористических актов вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред — в размере 627 тысяч рублей на человека, легкий вред — 313,5 тысяч рублей на человека)», — говорится в распоряжении главы правительства.