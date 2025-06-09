Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Делал 200 отжиманий»: Дуров рассказал о пребывании во французской тюрьме

Российский предприниматель и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что арест во Франции стал для него полной неожиданностью. Бизнесмен провел четыре дня в камере площадью семь квадратных метров без окон, также у него отсутствовала подушка.

Российский предприниматель и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что арест во Франции стал для него полной неожиданностью. Бизнесмен провел четыре дня в камере площадью семь квадратных метров без окон, также у него отсутствовала подушка.

— Я ел рыбу и делал свои 200 отжиманий и 200 приседаний, — отметил Дуров в ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном.

Предприниматель выразил надежду, что претензии французских властей к нему не связаны с его национальностью. По его словам, в противном случае ситуация является «действительно тревожной».

Бизнесмен подчеркнул, что Telegram — нейтральная платформа, но угрожает авторитарным режимам, поскольку благодаря мессенджеру люди могут самоорганизовываться. Он допустил уход с отдельных рынков, но исключил отказ от принципов приватности.

Дуров также рассказал, что очень редко носит с собой смартфон, поскольку он наносит ущерб его конфиденциальности и очень отвлекает. Для сохранения продуктивности предприниматель рекомендовал использовать ноутбук, планшет или простые заметки, чтобы не погрузиться в непрерывное чтение новостей и просмотр короткого контента. Его интервью с Такером Карлсоном было опубликовано на сайте журналиста.

17 апреля адвокат Павла Дурова Давид-Оливье Камински сообщил, что правоохранительные органы во Франции продолжают расследование дела в отношении предпринимателя, но, по словам юриста, дела идут все «лучше и лучше».