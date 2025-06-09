«Делал 200 отжиманий»: Дуров рассказал о пребывании во французской тюрьме

Дуров также рассказал, что очень редко носит с собой смартфон, поскольку он наносит ущерб его конфиденциальности и очень отвлекает. Для сохранения продуктивности предприниматель рекомендовал использовать ноутбук, планшет или простые заметки, чтобы не погрузиться в непрерывное чтение новостей и просмотр короткого контента. Его интервью с Такером Карлсоном было опубликовано на сайте журналиста.