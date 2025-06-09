В Рязанской области задерживаются семь поездов

Семь пассажирских поездов задерживаются в Рязанской области из-за вынужденной остановки грузового поезда, сообщил Telegram-канал Московской железной дороги.
«На перегоне Старожилово — Денежниково по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд», — сообщается в публикации.
Отмечается, что пассажирские поезда Кисловодск — Москва, Симферополь — Москва, Москва — Воронеж, Москва — Адлер, Адлер — Санкт-Петербург, Москва-Орск задерживаются на время до 1 часа 16 минут.
Пассажирский поезд Адлер-Москва задерживается почти на четыре часа.
Ранее стало известно, что из-за схода грузовых вагонов под Красноярском задерживаются поезда.