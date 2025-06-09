Мединский получил «ТЭФИ-2025»

«Обычные телевизионные программы снимаются для телевидения, а потом, когда их покажут в эфире, они так постепенно спускаются в бездонную братскую могилу преисподней интернета. Вот наша скромная передача имела обратную судьбу, она родилась как небольшой цикл лекций для просветительского канала в интернете, а потом, случайно, одну из лекций увидел Антон Златопольский и задал мне вопрос, говорит: “Это довольно любопытный формат”, только, говорит: “Я вот следил внимательно за глазами и не мог понять, где стоит суфлер, собственно, с чего ты считаешь?” Мне было стыдно признаться, что у нас живая лекция, скромная техника, и в качестве суфлера выступает бумажка с конспектом плана лекции, и большая аудитория людей, которые приходят на эту лекцию слушать. Ну вот так эта скромная интернет-программа вознеслась в телевизионный мир», — рассказал Мединский.