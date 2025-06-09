«Захват аэропорта» и «Освобождение Авдеевки»: в РФ выбрали лучшие программы и ведущих на ТВ

Победу среди вечерних общественно-политических ток-шоу одержал «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», а сам ведущий — признан лучшим в своей категории. Он опередил Романа Бабаяна и Дмитрия Саймса. Днём лучшим ток-шоу признана «Большая игра» на Первом канале. Однако лучшими ведущими дневных шоу стали Ольга Скабеева и Евгений Попов с «60 минут» на «России 1».