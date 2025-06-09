«Захват аэропорта» и «Освобождение Авдеевки»: в РФ выбрали лучшие программы и ведущих на ТВ

Названы лауреаты «ТЭФИ-2025»: вечер триумфа телевидения и героев страны.
В Москве на новой сцене Большого театра объявили победителей премии «ТЭФИ-2025» в категории «Информационное и общественно-политическое вещание». В Год защитника Отечества награды вручали настоящие герои — летчики-космонавты и известные телеведущие. Подробности в материале URA.RU.
Громкие поводы: Махачкала, Пушкин и Путин.
Инаугурация Владимира Путина признана главным телесобытием годаФото: Роман Наумов © URA.RU.
Сразу три информационных повода стали знаковыми в нынешнем году. В номинации «Информационный сюжет» победил репортаж о захвате аэропорта в Махачкале, подготовленный «РЕН ТВ». Среди претендентов были также материалы о Генассамблее ООН и эвакуации в Курской области.
В номинации «Специальное телевизионное событие года» безоговорочную победу одержала трансляция официального вступления в должность президента РФ Владимира Путина на Первом канале. Среди конкурентов — юбилейный концерт «Отражения» в честь Александра Пушкина и турнир «Игры будущего» на «Матч ТВ».
Информационные программы: уверенные лидеры эфира.
В категории «Дневная информационная программа» победу одержал выпуск «Сегодня в 16:00» (НТВ). Лидером среди ведущих стала Валерия Кораблева с «Новостями 10:00» на Первом канале. Вечернее эфирное время отдали «Вестям 20:00» на «России 1». Эрнест Мацкявичюс впервые за 34 года работы получил свою первую статуэтку «Орфея» как лучший ведущий вечерней информационной программы.
Ток-шоу: дебаты, споры и громкие слова.
Победу среди вечерних ток-шоу одержал «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым’Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Победу среди вечерних общественно-политических ток-шоу одержал «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», а сам ведущий — признан лучшим в своей категории. Он опередил Романа Бабаяна и Дмитрия Саймса. Днём лучшим ток-шоу признана «Большая игра» на Первом канале. Однако лучшими ведущими дневных шоу стали Ольга Скабеева и Евгений Попов с «60 минут» на «России 1».
Интервью и итоговые форматы: Кремль, Киселев и Зарубин.
Лучшим интервьюером назван Павел Зарубин за цикл «Москва. Кремль. Путин’Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Лучшим интервьюером назван Павел Зарубин за цикл «Москва. Кремль. Путин». Он обошел Кирилла Позднякова и Виктора Лошака. Среди итоговых программ лидировали «Вести недели» (Россия 1), а Дмитрий Киселев признан лучшим ведущим аналитического формата.
Расследования, репортажи и хроника СВО.
Награду за журналистское расследование получил Эдуард ПетровФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Награду за журналистское расследование получил Эдуард Петров за материал «Кингисеппские» на «России 24». В категории «Репортер» победил Евгений Поддубный за репортаж из Волчанска, посвященный событиям в зоне СВО. Особо отмечен документальный фильм «Освобождение Авдеевки. Неизвестная хроника» на РЕН ТВ. Его автор, журналист Семен Еремин, погиб при исполнении, а награду получила его супруга.
Социальные и спортивные проекты.
Лучшей социальной программой стал «День добрых дел» на Пятом канале. В спортивных номинациях «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (Матч ТВ) выиграл как программа, а Роман Костомаров («Работяги», Пятница!) — как ведущий.