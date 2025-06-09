В Ростовской области за минувший месяц пропало больше 100 человек

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» подвели итоги работы за май текущего года в Ростовской области. Статистику опубликовали на официальной странице отряда.
Так, за месяц поступило 106 заявок на поиск пропавших людей. Большинство случаев завершились благополучно: 67 человек найдены живыми, семерым удалось установить личность и сколько же людей вернулись к родным самостоятельно.
К сожалению, не обошлось без трагедий — пять человек были найдены погибшими. Еще 12 заявок оказались неподтвержденными, возможно, из-за ложных вызовов или ошибочных данных. Еще восьмерых человек пока не удалось найти. Поиски продолжаются.
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