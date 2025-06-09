В Ростовской области за минувший месяц пропало больше 100 человек

К сожалению, не обошлось без трагедий — пять человек были найдены погибшими. Еще 12 заявок оказались неподтвержденными, возможно, из-за ложных вызовов или ошибочных данных. Еще восьмерых человек пока не удалось найти. Поиски продолжаются.