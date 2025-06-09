Мединский рассказал о желании россиян ударить по Киеву «Орешником»

По словам представителя главы государства, после теракта на мосту под Брянском представителям Москвы было крайне сложно ехать на встречу с переговорщиками от Киева в Стамбуле. Он отдельно подчеркнул, что атаки украинских диверсантов на российскую гражданскую инфраструктуру являются терроризмом.