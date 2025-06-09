Мединский рассказал о желании россиян ударить по Киеву «Орешником»

Граждане России требуют от властей отказаться от переговорного процесса и ударить по территории Украины баллистической ракетой «Орешник» в ответ на подрывы железнодорожных путей в Брянской и Курской областях. Об этом в понедельник, 9 июня, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
По словам представителя главы государства, после теракта на мосту под Брянском представителям Москвы было крайне сложно ехать на встречу с переговорщиками от Киева в Стамбуле. Он отдельно подчеркнул, что атаки украинских диверсантов на российскую гражданскую инфраструктуру являются терроризмом.
— Конечно, после этого граждане требуют: нужно «Орешником» по Киеву, по Львову — хватит переговоров, — сказал Мединский в эфире телеканал RT.
Военный блогер Михаил Звинчук заявил, что у России существует уже давно предложенный план под названием «Большой Прометей», который можно применить против Украины в ответ на теракты.
Президент России Владимир Путин заявил, что в текущих условиях ему не о чем говорить с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава государства отдельно подчеркнул, что Украина несет огромные потери на передовой и стремительно сдает позиции по всей линии боевого соприкосновения, поэтому предпринимает попытки запугать Россию террористическими атаками.