Apple представила iOS26 c дизайном Liquid Glass и расширенной интеграцией ИИ

Компания Apple на всемирной конференции разработчиков WWDC-2025 представила новые версии операционных систем (ОС) для планшетов, компьютеров и умных часов.
Как и ОС для iPhone, интерфейс всех систем продуктов Apple получил новый дизайн Liquid Glass.
Новая macOS 26 «Tahoe» для компьютеров Mac включает в себя многие функции, о которых пользователи слышали в iOS. Кроме того, в iPadOS 26 разработчики добавили все основные функции iOS 26 — обновленные iMessage и «Камера», новые функции искусственного интеллекта (ИИ), новый браузер Safari.
В свою очередь в ОС для умных часов watchOS 26 появился виртуальный помощник, в режиме реального времени дающий рекомендации о тренировках. Он доступен во время беговых, силовых и тренировок на велосипеде.
Как писал сайт KP.RU, в апреле корпорация Apple представила новый метод обучения своих моделей ИИ, который исключает использование персональных данных с устройств пользователей, таких как iPhone или Mac. Согласно сведениям, устройства Apple теперь способны самостоятельно обрабатывать синтетические данные и выбирать варианты, максимально близкие к реальным. При этом компания получает только сигнал о соответствии, не имея доступа к личной информации владельцев гаджетов, что должно «гарантировать полную конфиденциальность данных», которые остаются на устройствах пользователей.