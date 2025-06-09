Apple представила iOS26 c дизайном Liquid Glass и расширенной интеграцией ИИ

Как писал сайт KP.RU, в апреле корпорация Apple представила новый метод обучения своих моделей ИИ, который исключает использование персональных данных с устройств пользователей, таких как iPhone или Mac. Согласно сведениям, устройства Apple теперь способны самостоятельно обрабатывать синтетические данные и выбирать варианты, максимально близкие к реальным. При этом компания получает только сигнал о соответствии, не имея доступа к личной информации владельцев гаджетов, что должно «гарантировать полную конфиденциальность данных», которые остаются на устройствах пользователей.