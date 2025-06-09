Семьи погибших и пострадавшие при терактах на ж/д получат единовременные пособия

Также поручил администрациям Брянской и Курской областей направить в МЧС России списки граждан, имеющих право на единовременные пособия в связи с гибелью члена семьи и в связи с причинением вреда здоровью. На эти выплаты в 2025 году МЧС России направит в бюджеты двух регионов межбюджетные трансферты. Средства в размере более 88 миллионов рублей будут выделены из резервного фонда Правительства РФ.