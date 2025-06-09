Психолог Верде раскрыла способ найти любовь после 30 лет

Людям старше 30 лет, у которых есть убеждения в том, что они упустили свой шанс построить семью и не могут доверять окружающим, нужно проработать это с психологом. Об этом рассказала психолог Эмили Верде на портале Metropoles.
Она отметила, что суждения, основанные на предыдущем опыте отношений, не должны влиять на новые связи. Специалист отметила, что в подростковом возрасте мышление идеализировано, но впоследствии у человека накапливается опыт, в том числе негативный. Кроме того, во взрослой жизни появляется большое количество обязанностей, включая работу и оплату счетов, которые мешают полностью сосредоточиться на отношениях.
Поиску любви после 30 лет также препятствует страх повторения ошибок и разочарование. При этом предпочтение отдается реальной совместимости, а не немедленной страсти, передает Lenta.ru.
Психолог Сергей Корольков рекомендовал девушкам, которые сидят на сайтах знакомств, не пренебрегать своей интуицией. В свою очередь адвокат Алексей Цыганов посоветовал женщинам рассказывать друзьям или близким о свиданиях с мужчиной, с которым они познакомились в Сети, а также предупреждать о месте предстоящей встречи.