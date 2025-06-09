Девушка поехала на странное свидание и исчезла: чемодан с ее телом нашли в ежевике

Немногим позднее вскрылось, что Паун убил ее «клиент» — охранник по имени Василе Фрумузаче. По его словам, в ночь с 15 на 16 мая они предавались любовным утехам. При этом у мужчины были жена и дочь, чем Пауна стала его шантажировать. Она угрожала рассказать все супруге Фрумузаче, если тот не заплатит ей 10 тысяч евро. То есть, порядка 907 тысяч рублей.