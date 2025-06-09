Девушка поехала на странное свидание и исчезла: чемодан с ее телом нашли в ежевике

В Италии румынскую эскортницу, отправившуюся на свидание с очередным мужчиной, нашли обезглавленной в чемодане. Тот был оставлен в зарослях ежевики. Об этом сообщает газета Corriere Fiorentino.
Как отмечает издание, в эпицентре жутких событий оказалась 30-летняя Мария Дениса Паун. Она внезапно пропала 15 мая, и правоохранительные органы не могли найти ее на протяжении трех недель. Однако потом все-таки обнаружили. Мертвой. Обезглавленное тело женщины с обширными ожогами было оставлено в чемодане, спрятанном в кустах ежевики.
Немногим позднее вскрылось, что Паун убил ее «клиент» — охранник по имени Василе Фрумузаче. По его словам, в ночь с 15 на 16 мая они предавались любовным утехам. При этом у мужчины были жена и дочь, чем Пауна стала его шантажировать. Она угрожала рассказать все супруге Фрумузаче, если тот не заплатит ей 10 тысяч евро. То есть, порядка 907 тысяч рублей.
Однако Фрумузаче лишь испугался. Поэтому, по его словам, решил расправиться с Паун. Он убил ее, после чего отрезал голову, сложил остатки в чемодан и вывез на ферму. Там мужчина попытался скрыть следы преступления. Поэтому облил голову бензином, после чего поджег и отбросил в сторону.
При этом до сих пор неизвестно, говорит ли Фрумузаче правду. На данный момент правоохранительные органы проверяют показания мужчины. Расследование продолжается.
Не менее ужасающий случай недавно произошел в Перу. Там американец так хотел просветления, что отправился на шаманский ритуал. Однако тот обернулся трагедией. Мужчина скончался из-за выпитого наркотического напитка.