МВД Польши и ФРГ призвали вывести беженцев с Украины из соцподдержки

«В отношении ситуации с военными беженцами из Украины в Польше и Германии министры ожидают большей поддержки из бюджета ЕС, чем была до сих пор. Необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы сделать беженцев независимыми от системы социальной поддержки», — приводит РИА Новости сообщение ведомства по итогам встречи Семоняка и Добриндта в Варшаве.