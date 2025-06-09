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МВД Польши и ФРГ призвали вывести беженцев с Украины из соцподдержки

Главы ведомств заявили, что ожидают большей поддержки из бюджета ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Главы МВД Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт заявили о необходимости расшить усилия по выводу украинских беженцев из систем социальной поддержки стран, сообщило польское министерство внутренних дел.

«В отношении ситуации с военными беженцами из Украины в Польше и Германии министры ожидают большей поддержки из бюджета ЕС, чем была до сих пор. Необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы сделать беженцев независимыми от системы социальной поддержки», — приводит РИА Новости сообщение ведомства по итогам встречи Семоняка и Добриндта в Варшаве.

В министерстве указали, что Польша и Германия приняла наибольшее число военных беженцев.

Ранее премьер-министр БаварииМаркус Зёдер сообщил, что вновь прибывшим в Германию украинским беженцам не будут выплачивать повышенные пособия по безработице, предназначенные для граждан (Bürgergeld). Им будет предложена поддержка в рамках стандартной процедуры предоставления убежища.