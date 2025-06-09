Сотрудники «Касперского» зафиксировали поддельный менеджер паролей KeePass

Эксперты «Касперского» выявили поддельного менеджера паролей KeePass, через которого злоумышленники похищали данные пользователей. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Злоумышленники часто пытаются подсунуть пользователям вредоносные программы вместе с полезным ПО. Эксперты “Касперского” выявили распространение поддельного менеджера паролей KeePass. Измененная злоумышленниками версия приложения распространялась через поддельные интернет-ресурсы минимум с середины 2024-го года до настоящего времени», — уточнили в ведомстве.
Программа, предназначенная для защиты данных пользователя, сохраняла пароли из базы в нешифрованный файл, что позволяло зпреступникам получать доступ к учетным данным.
Ранее МВД предупредило о новой мошеннической схеме с письмами от Google. Отмечалось, что уязвимость позволяет повторно отправить официальное письмо от компании, изменив при этом текст.