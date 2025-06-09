Сотрудники «Касперского» зафиксировали поддельный менеджер паролей KeePass

«Злоумышленники часто пытаются подсунуть пользователям вредоносные программы вместе с полезным ПО. Эксперты “Касперского” выявили распространение поддельного менеджера паролей KeePass. Измененная злоумышленниками версия приложения распространялась через поддельные интернет-ресурсы минимум с середины 2024-го года до настоящего времени», — уточнили в ведомстве.