ВСУ пытаются атаковать Брянскую область беспилотниками

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 9 июня Вооружённые силы Украины атаковали город Чебоксары дронами типа «Лютый». На территории предприятия АО «ВНИИР» упали два беспилотных летательных аппарата. Генштаб ВСУ позднее взял на себя ответственность за атаку на завод.