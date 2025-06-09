Московский ЦСКА в 12-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА одержали четвертую победу над петербургским «Зенитом» в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и стали победителями турнира.
Встреча завершилась со счетом 96:73 в пользу столичной команды. Самым результативным игроком у ЦСКА стал Мело Тримбл, набравший 20 очков. Он же стал самым ценным игроком плей-офф.
ЦСКА выиграл серию со счетом 4−2, завоевав чемпионство Единой лиги ВТБ в 12-й раз. Столичный клуб является лидером турнира по количеству трофеев.
Напомним, ранее футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» завоевал Кубок Франции. Команда обыграла в финале турнира клуб «Реймс» со счетом 3:0. Ворота «ПСЖ» весь матч защищал россиянин Матвей Сафонов.