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Многоженец Иван Сухов строит деревню в Александрове для воспитания последователей

Корреспондент программы «Пусть говорят» на Первом канале выяснил, что многоженец Иван Сухов строит в Александрове поселение, где планирует жить вместе с семьей и единомышленниками.

Корреспондент программы «Пусть говорят» на Первом канале выяснил, что многоженец Иван Сухов строит в Александрове поселение, где планирует жить вместе с семьей и единомышленниками.

Мужчина уже приступил к этапу возведения каркасных домов, которые в будущем станут частью деревни многоженцев. Помощница Сухова, пиар-менеджер Гаянэ Асадова подтвердила крупную стройку, но отказалась использовать слово поселение.

— Он строит большой дом на семью, сейчас у Ивана 16 детей… Но у нас же не запрещено жить большой семьей? — сказала Асадова.

Старшая дочь Сухова, 19-летняя Анна Сухова, также рассказала, что отец совершил развратные действия по отношению к ней, когда ей было 14 лет.

Иван Сухов, состоящий в отношениях с тремя женщинами и имеющий 14 родных детей, выразил уверенность в том, что его главное предназначение, которое, по словам мужчины, определил Бог, заключается в размножении.

Он называет себя «президентиком в маленькой стране» и утверждает, что все члены семьи живут вместе в трехкомнатной квартире в Москве, при этом отдельную комнату занимает только он.

«Вечерняя Москва» рассказала, что известно о многоженце и его семье.