Львова-Белова допустила повышение планки многодетности

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила, что к 2050 году повысится планка многодетности и многодетными будут считаться семьи не с тремя, а четырьмя или даже пятью детьми.
«К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью — не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», — сказала детский омбудсмен на Форуме будущего 2050.
По словам Львовой-Беловой, в бытовом плане иметь семью с тремя детьми — нормально: все члены семьи помещаются в машину и за обеденный стол. А с четырьмя и последующими детьми — это уже вызов.
Уполномоченный также вспомнила анекдот про воспитание каждого последующего ребенка.
«Помните анекдот про то, что с первым ребенком мы все стираем, гладим. Со вторым ребенком — стираем, иногда гладим, следим, чтобы он не ел из миски кота. С третьи ребенком — уже не стираем, не гладим, если ребенок ест из миски кота, то это проблема кота. Конечно, это очень утрировано, но на самом деле так оно и есть, потому что с каждым последующим ребенком ты спокойнее относишься к материнству», — отметила она.
Львова-Белова добавила, что в меры по поддержке многодетных семей стоит включить разные налоговые преференции, которые поддержали бы семейную экономику.