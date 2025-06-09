Львова-Белова допустила повышение планки многодетности

«Помните анекдот про то, что с первым ребенком мы все стираем, гладим. Со вторым ребенком — стираем, иногда гладим, следим, чтобы он не ел из миски кота. С третьи ребенком — уже не стираем, не гладим, если ребенок ест из миски кота, то это проблема кота. Конечно, это очень утрировано, но на самом деле так оно и есть, потому что с каждым последующим ребенком ты спокойнее относишься к материнству», — отметила она.