ЦСКА победил «Зенит» и в 12-й раз выиграл Единую лигу ВТБ

Встреча прошла в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Самым результативным игроком стал американский разыгрывающий защитник ЦСКА Мело Тримбл, набравший 20 очков. У петербуржцев 17 очками отметился ещё один американец Трент Фрейзер, играющий на той же позиции. Тримбл второй год подряд стал самым ценным игроком плей-офф. Его показатели — 16,6 очка, 4,1 передачи, 2,8 подбора, 1,4 перехвата. Таким образом он догнал экс-игрока ЦСКА, серба Милоша Теодосича, который становился обладателем звания MVP в 2014 и 2016 годах.