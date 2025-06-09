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ЦСКА победил «Зенит» и в 12-й раз выиграл Единую лигу ВТБ

Московский ЦСКА в 12-й раз победили в Единой лиге ВТБ. В финале армейцы переиграли «Зенит» 4−2 в серии. Шестая игра закончилась победой столичных баскетболистов 96:73 (23:20, 29:19, 26:15, 18:19).

Источник: Life.ru

Встреча прошла в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Самым результативным игроком стал американский разыгрывающий защитник ЦСКА Мело Тримбл, набравший 20 очков. У петербуржцев 17 очками отметился ещё один американец Трент Фрейзер, играющий на той же позиции. Тримбл второй год подряд стал самым ценным игроком плей-офф. Его показатели — 16,6 очка, 4,1 передачи, 2,8 подбора, 1,4 перехвата. Таким образом он догнал экс-игрока ЦСКА, серба Милоша Теодосича, который становился обладателем звания MVP в 2014 и 2016 годах.

Напомним, что бронзовые медали Единой лиги ВТБ завоевал казанский УНИКС, который оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубани». Серия завершилась в четырёх матчах.