Умер легендарный нападающий воронежского «Факела» Виктор Пимушин

В понедельник, 9 июня, оборвалась жизнь легендарного нападающего «Факела» Виктора Пимушина.
Форвард, славившийся мощным и точным ударом, провел за «Факел» 228 матчей, в которых забил 76 мячей. Были в карьере Пимушина и игры за костромской «Спартак» (в этой команде он начинал карьеру), московское «Торпедо», кемеровский «Кузбасс», грузинский клуб «Колхети», калининградскую «Балтику». Он даже, пусть недолго, защищал цвета немецкого клуба.
Но все же «Факел» в жизни Пимушина занимает особое место. И он надолго останется в памяти воронежских болельщиков-старожилов. Как и кричалка: «Факел» лучше «Барселоны», Пима лучше Марадоны".
Супераргентинца нет в живых уже достаточно давно. Теперь ушел в мир иной и Пимушин. Светлая память!
«Факел» выразил соболезнования родным и близким Виктора Юрьевича. К ним присоединяется и «КП-Воронеж», и автор этих строк, который заразился страстью к футболу во многом благодаря вдохновенной игре Пимушина.