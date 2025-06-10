Умер легендарный нападающий воронежского «Факела» Виктор Пимушин

Форвард, славившийся мощным и точным ударом, провел за «Факел» 228 матчей, в которых забил 76 мячей. Были в карьере Пимушина и игры за костромской «Спартак» (в этой команде он начинал карьеру), московское «Торпедо», кемеровский «Кузбасс», грузинский клуб «Колхети», калининградскую «Балтику». Он даже, пусть недолго, защищал цвета немецкого клуба.