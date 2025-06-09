Суд оштрафовал Signal на 600 тыс рублей за непредоставление данных Роскомнадзору

Как писал сайт KP.RU, в августе 2024 года Роскомнадзор заявил о блокировке на территории России анонимного мессенджера Signal за нарушение законодательства РФ. В ведомстве подчеркнули, что блокировка платформы была необходима ради недопущения использования мессенджера в террористических или иных целях, способствующих нарушению законодательства России или создающих угрозу гражданам страны.