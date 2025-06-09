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Суд оштрафовал Signal на 600 тыс рублей за непредоставление данных Роскомнадзору

Мессенджер не сообщил в Роскомнадзор сведений о начале работы программ.

Источник: Комсомольская правда

В Москве мировой суд назначил 600 тысяч рублей штрафа мессенджеру Signal за непредоставление в Роскомнадзор информации о начале работы программ, которые используются для обработки сообщений пользователей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

«Постановлением мирового судьи… Signal Messenger, LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ…», — сказала собеседница агентства.

Отмечалось, что мессенджеру назначен штраф в размере 600 тысяч рублей.

Как писал сайт KP.RU, в августе 2024 года Роскомнадзор заявил о блокировке на территории России анонимного мессенджера Signal за нарушение законодательства РФ. В ведомстве подчеркнули, что блокировка платформы была необходима ради недопущения использования мессенджера в террористических или иных целях, способствующих нарушению законодательства России или создающих угрозу гражданам страны.