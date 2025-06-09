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«Для нас это и гордость и боль»: Песков честно высказался о российском футболе

Футбол остается одновременно предметом гордости и боли для страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на премьерном показе фильма «Больше чем футбол». Премьерный показ картины прошел в Москве 8 июня.

Песков отметил, что спортивные достижения мотивируют россиян заниматься спортом.

Футбол остается одновременно предметом гордости и боли для страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на премьерном показе фильма «Больше чем футбол». Премьерный показ картины прошел в Москве 8 июня.

«Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта, это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», — рассказал представитель Кремля ТАСС.

Песков отметил, что спортивные достижения российских атлетов мотивируют сотни тысяч людей заниматься спортом и посещать секции. Он также высказал мнение, что отечественные кинематографисты добились значительных успехов в создании спортивных драм, а их продукция уже превосходит мировые аналоги по качеству. По его словам, создатели фильма «Больше чем футбол» предупредили его, что картина вызовет сильные эмоции у зрителей.