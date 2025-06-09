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Девятилетний мальчик из Бразилии ездит в школу на дрессированной свинье

Мальчик потратил много времени на дрессировку домашнего питомца.

Источник: Аргументы и факты

В Бразилии девятилетний мальчик из штата Алагоас ежедневно ездит в школу на дрессированной свинье. Соответствующей историей поделился новостной портал Ecuavisa.

Сообщается, что юный Гутиньо Роча потратил немало времени на дрессировку, прежде чем начал использовать домашнего питомца в качестве средства передвижения.

«Гутиньо всегда любил играть с животными и заботиться о них. Его братья обычно ездили верхом на животных, чтобы пасти или выгонять скот из загона. И Гутиньо тоже всегда хотел быть тем, кто едет верхом», — поделился с журналистами мать мальчика.

В статье отмечается, что свинья, на которой мальчик ежедневно добирается до школы, получила кличку Фогете, что в переводе с португальского означает «ракета». При этом известно, что мальчик соблюдает правила безопасности и перед поездкой верхом надевает мотоциклетный шлем.