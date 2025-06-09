Девятилетний мальчик из Бразилии ездит в школу на дрессированной свинье

«Гутиньо всегда любил играть с животными и заботиться о них. Его братья обычно ездили верхом на животных, чтобы пасти или выгонять скот из загона. И Гутиньо тоже всегда хотел быть тем, кто едет верхом», — поделился с журналистами мать мальчика.