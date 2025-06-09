В России могут повысить планку многодетности: вот сколько детей нужно будет родить

В России могут увеличить число детей, при котором семья переходит в разряд многодетных. Такое предложение внесла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, выступая на Форуме будущего 2050.
«К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью — не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», — заявила она.
Львова-Белова объяснила это тем, что бытовые вызовы для семьи начинаются, когда в ней появляется четвертый или пятый ребенок, отметив, что семья с тремя детьми еще без проблем помещается в автомобиле и за обеденным столом. Также она рассказала анекдот о том, что с каждым последующим ребенком люди начинают спокойнее относиться к материнству.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России растет количество желающих создать многодетную семью.
Тем временем в России подготовили законопроект, предполагающий использование в рекламных целях исключительно образ многодетной семьи.
Всю информацию о льготах, которые положены многодетным семьям в России в 2025 году, мы собрали здесь на KP.RU.