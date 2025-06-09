В России могут повысить планку многодетности: вот сколько детей нужно будет родить

Львова-Белова объяснила это тем, что бытовые вызовы для семьи начинаются, когда в ней появляется четвертый или пятый ребенок, отметив, что семья с тремя детьми еще без проблем помещается в автомобиле и за обеденным столом. Также она рассказала анекдот о том, что с каждым последующим ребенком люди начинают спокойнее относиться к материнству.