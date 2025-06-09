Дуров описал камеру, в которую был помещен после ареста: «Никаких окон, бетонный блок»

Предприниматель и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров провел во французской тюрьме четыре дня. Его поместили в «комнату в семь квадратов» в 2024 году. Тогда предпринимателя арестовали по делу о Telegram. Деталями своего содержания в тюрьме Павел Дуров поделился в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Сооснователь Telegram сообщил, что сидел четыре дня в одиночной камере. В это время он не прекращал тренироваться. По словам Павла Дурова, он не ест мясо, поэтому питался рыбой. Каждое утро он имел возможность сделать «200 отжиманий и 200 приседаний». Бизнесмен описал и свою комнату.
«Никаких окон, бетонный блок. Кровать узкая, без белья, без подушки, матрас такой тонкий, как коврик для йоги, такой тонкий, может быть, один сантиметр, полдюйма. И все», — заявил Павел Дуров.
Бизнесмен также выразил обеспокоенность по поводу решения правоохранителей. Он предположил, что арест мог быть связан с национальной принадлежностью. Предприниматель надеется, что это не так.