Дуров описал камеру, в которую был помещен после ареста: «Никаких окон, бетонный блок»

Сооснователь Telegram сообщил, что сидел четыре дня в одиночной камере. В это время он не прекращал тренироваться. По словам Павла Дурова, он не ест мясо, поэтому питался рыбой. Каждое утро он имел возможность сделать «200 отжиманий и 200 приседаний». Бизнесмен описал и свою комнату.