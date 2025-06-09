В России перестанут считать семьи с тремя детьми многодетными

Львова-Белова в ходже выступления вспомнила известный анекдот про то, как воспитываются первый и последующий дети в контексте стирки, глажки и питания совместно с котом из одной миски. И подчеркнула, что в жизни так и бывает, что женщина с каждым следующим ребенком относится проще и спокойнее к материнству. Также она считает необходимым ввести для многодетных налоговые преференции для поддержки семейной экономики.