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В России перестанут считать семьи с тремя детьми многодетными

К 20250 году необходимо поднять планку до четырех или пяти детей в семье, чтобы получать статус и преференции многодетности.

К 20250 году необходимо поднять планку до четырех или пяти детей в семье, чтобы получать статус и преференции многодетности. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова во время «Форума будущего 2050».

«К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью — не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», — отметила она.

Омбудсмен считает, что семья с тремя детьми должна стать нормой. Она способна поместиться в один автомобиль и за стандартный обеденный стол. А вот когда в семье воспитываются четверо или пятеро детей, то это, по ее словам, уже вызов для родителей.

Львова-Белова в ходже выступления вспомнила известный анекдот про то, как воспитываются первый и последующий дети в контексте стирки, глажки и питания совместно с котом из одной миски. И подчеркнула, что в жизни так и бывает, что женщина с каждым следующим ребенком относится проще и спокойнее к материнству. Также она считает необходимым ввести для многодетных налоговые преференции для поддержки семейной экономики.

Ранее «МК» писал, что в России могут вернуть штамп о семейном положении в паспорте.