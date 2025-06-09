В Думе предложили дать Центробанку доступ к информации о населении: для чего это нужно

Центральный банк России может получить право на доступ к данным о населении страны. Правительство внесло в Думу соответствующий законопроект. Это, как отмечается в документе из базы данных нижней палаты парламента, необходимо для «обеспечения идентификации субъекта кредитной истории».
Если говорить проще, ЦБ сможет проверять данные физических лиц, имеющиеся в Центральном каталоге кредитных историй. Речь о титульных частях документов.
Чтобы Центробанк мог использовать номер записи в регистре сведений о населении России, ему необходимо предоставить доступ к соответствующей государственной системе. На взаимодействие ЦБ и физических лиц и направлен законопроект.
По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, Центральный банк также продолжит снижать ключевую ставку. Однако, считает эксперт, это будет медленный процесс.