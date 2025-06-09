Более 73 тысяч россиян планируют принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Порядка 73 тысяч человек уже подали заявки для участия в конкурсе «Это у нас семейное». Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе проведения заседания наблюдательного совета проекта.