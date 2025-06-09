Bank of America: Эр-Рияд намерен начать ценовую войну на рынке нефти

Саудовская Аравия планирует вступить в «длительную ценовую войну», об этом рассказал руководитель отдела исследований сырьевых товаров Bank of America Corp Франсиско Бланш.
По его словам, это необходимо для того, чтобы восстановить долю Эр-Рияда на мировом нефтяном рынке.
«Это не ценовая война, которая будет краткосрочной и резкой; скорее, она будет долгой и постепенной», — сказал Бланш в интервью Bloomberg Television.
Он добавил, что Саудовская Аравия намерена «отнять долю рынка» у сланцевой нефти США, кроме того, речь идёт о членах ОПЕК+.
«Стратегия Королевства будет заключаться в стимулировании повышения добычи нефти в рамках государств-членов ОПЕК+», — уточнил Бланш.
Ранее сообщалось, что восемь государств ОПЕК+ «с добровольными сокращениями» увеличат предельный уровень добычи нефти в июле текущего года.
Также стало известно, что Соединённые Штаты могут увеличить добычу нефти и обострить борьбу среди участников ОПЕК+, куда входит РФ.