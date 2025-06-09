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Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения

Вечером 9 июня в калужском аэропорту ввели запрет на прием и выпуск авиарейсов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Калуги вновь ввели временные ограничения. Воздушная гавань закрыта для выпуска и приема авиарейсов. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт находится в Грабцево Калужской области. По имеющимся данным, работа воздушной гавани ограничена с 23:25 по Москве. Соответствующие меры предприняты с целью обеспечения безопасности пассажироперевозок.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — сказано в сообщении.

Меры связаны с атакой украинских БПЛА. Прошлым вечером, в течение двух часов, российские системы ПВО ликвидировали 24 дрона ВСУ. Они были сбиты над Белгородской и Воронежской областями.