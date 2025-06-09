Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения

В аэропорту Калуги вновь ввели временные ограничения. Воздушная гавань закрыта для выпуска и приема авиарейсов. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Аэропорт находится в Грабцево Калужской области. По имеющимся данным, работа воздушной гавани ограничена с 23:25 по Москве. Соответствующие меры предприняты с целью обеспечения безопасности пассажироперевозок.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — сказано в сообщении.
Меры связаны с атакой украинских БПЛА. Прошлым вечером, в течение двух часов, российские системы ПВО ликвидировали 24 дрона ВСУ. Они были сбиты над Белгородской и Воронежской областями.