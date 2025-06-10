В Смольном определились, кто и как будет отличать наливайки от ресторанов

Проект постановления опубликован 9 июня. Напомним, в соответствии с недавно принятым законом, запрещается розничная продажа алкоголя в общепите, который расположен в жилых домах, с 22 часов до 11 часов (за исключением новогодней ночи). Под запрет не попадают рестораны — то есть заведения, которые соответствуют определенным площадным и техническим требованиям.