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В Смольном определились, кто и как будет отличать наливайки от ресторанов

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле будет вести в Петербурге так называемый реестр ресторанов. В него попадут те заведения, которые смогут торговать алкоголем по ночам.

Проект постановления опубликован 9 июня. Напомним, в соответствии с недавно принятым законом, запрещается розничная продажа алкоголя в общепите, который расположен в жилых домах, с 22 часов до 11 часов (за исключением новогодней ночи). Под запрет не попадают рестораны — то есть заведения, которые соответствуют определенным площадным и техническим требованиям.

Новый проект устанавливает, что ответственным за реестр ресторанов является комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, который формирует его во взаимодействии с районными администрациями. Порядок ведения реестра также приложен.

Закон о запрете ночной работы «наливаек» в жилых домах вступит в силу с 1 сентября. «Фонтанка» рассказывала, какие известные бары могут попасть под его действие.