В Смольном определились, кто и как будет отличать наливайки от ресторанов

Проект постановления опубликован 9 июня. Напомним, в соответствии с недавно принятым законом, запрещается розничная продажа алкоголя в общепите, который расположен в жилых домах, с 22 часов до 11 часов (за исключением новогодней ночи). Под запрет не попадают рестораны — то есть заведения, которые соответствуют определенным площадным и техническим требованиям.
Новый проект устанавливает, что ответственным за реестр ресторанов является комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, который формирует его во взаимодействии с районными администрациями. Порядок ведения реестра также приложен.
Закон о запрете ночной работы «наливаек» в жилых домах вступит в силу с 1 сентября. «Фонтанка» рассказывала, какие известные бары могут попасть под его действие.