Израиль поставил на Украину системы ПВО Patriot из США

Власти Израиля поставили на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил израильский посол в Киеве Михаил Бродский.
Он также уточнил, что армия Израиля использует подобное вооружение с 90-х годов.
— Системы Patriot, которые когда-то мы получили от США, теперь находятся на Украине. Это израильские системы, находившиеся на вооружении Израиля в начале 90-х [годов], — цитирует слова дипломата ТАСС.
Ранее также стало известно о том, что канадские власти выделили более 25 миллионов долларов на военную помощь Украине. Украинская сторона получит бронетранспортеры и устройства для защиты от помех.
Недавно лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон потратил все бюджетные средства на поддержку Украины, не оставив ничего для нужд собственной страны и армии.
Помимо этого, Австрия ранее оказала Киеву финансовую помощь в размере 12,1 миллиона евро, включая средства на разминирование, что позволит обеспечить поставки зерна с Украины.